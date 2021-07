Madam Secretary Σ1:Επ22

«Εις το όνομα του Κυρίου» (There but for the Grace of God)

Η Ελίζαμπεθ είναι υποχρεωμένη να συναντήσει την πρώην συνάδελφο και φίλη της Τζούλιετ, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες. Μετά τη συνάντηση έρχονται στο νου της αναμνήσεις από την εποχή που της πρόσφεραν την προηγούμενη δουλειά της. Εκείνη τη δουλειά που στάθηκε αφορμή να αλλάξει όλη της η ζωή. Έτσι ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της σειράς

Πρωταγωνιστούν: Τία Λεόνι, Tιμ Ντάλι, Μπέμπε Νιούγουιρθ, Πατίνα Μίλερ, Τζέφρι Άρεντ, Έρικ Μπέργκεν.

Σκηνοθεσία: Μπάρμπαρα Χολ.

Παραγωγή: Μόργκαν Φρίμαν, Λόρι ΜακΚρίαρι.

(Διαθέσιμο έως 02/08/2021)