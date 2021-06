The volcano that changed the world (Η έκρηξη που άλλαξε τον κόσμο)

(θα είναι διαθέσιμο έως 28/6/2021)

Εσφαλμένα πιστεύεται ότι η ηφαιστειακή έκρηξη του Κρακατόα ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία.

Πριν από διακόσια χρόνια, στις 10 Απριλίου του 1815, το Όρος Ταμπόρα στην Ανατολική Ινδονησία μετατράπηκε σε αμείλικτο δολοφόνο. Πραγματοποίησε την πιο θανατηφόρα ηφαιστειακή έκρηξη που έχει δει ποτέ ο άνθρωπος, εξοντώνοντας τουλάχιστον 117.000 ανθρώπους. Ένας ολόκληρος πολιτισμός και μία γλώσσα εξαφανίστηκαν.

Η εξόντωση, όμως, δε σταμάτησε εκεί. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι αυτή η έκρηξη μπορεί να πυροδότησε ένα τεράστιο και σχετικά άγνωστο κατακλυσμικό γεγονός: την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Για τρία χρόνια, όλος ο πλανήτη υπέστη έντονες και ακραίες καιρικές συνθήκες, με πολλές δραματικές συνέπειες και κοινωνικές διαταραχές. Η πείνα στην Κίνα ανάγκασε τους ανθρώπους να πουλήσουν τα παιδιά τους για ένα μπολ ρύζι. Οι σοδειές, στο Κεντάκι των ΗΠΑ, καταστράφηκαν, προκαλώντας αναταραχές και άνοδο της εγκληματικότητας. Η χολέρα εξαπλώθηκε σε όλη την Ινδία.

Σήμερα, ο ηφαιστειολόγος Ραφλ Γκέρτισερ και ο ιστορικός Ζιλιέν Ντάρσι Γουντ συνεργάζονται για την ανασύνθεση αυτών των χρόνων, αναζητώντας τα ερείπια του χαμένου πολιτισμού και διερευνούν την πιθανή αλλαγή στο κλίμα.

Σκηνοθεσία: Elmar Bartlmae, Florian Breier.