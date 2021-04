The many faces of Algerian war (Η σύγκρουση στην Αλγερία)

(θα είναι διαθέσιμο έως 28/4/2021)

Ο κύριος στόχος αυτού του ντοκιμαντέρ είναι να παρουσιαστούν όλες οι απόψεις για τον οχτάχρονο «Πόλεμο της Αλγερίας» μέσω των μαρτυριών όσων τον έζησαν

Γνωρίστε τους 25 μάρτυρες, πολίτες και στρατιώτες και από τα δύο στρατόπεδα, οι οποίοι μοιράζονται τα οράματά τους για τη σύγκρουση και βοηθούν να εξηγηθούν οι πτυχές αυτού του πολέμου.

Με αυτές τις μαρτυρίες και τη χρήση αρχειακών εικόνων, αυτή η ταινία ανατρέχει στα βασικά γεγονότα αυτού που κάποιοι αποκαλούν «Πόλεμο της Αλγερίας» και άλλοι «Πόλεμο της απελευθέρωσης».