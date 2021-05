Our marriage like no other (Ο ξεχωριστός μου γάμος)

Κάθε χρόνο στη Γαλλία, εορτάζονται πάνω από 200.000 γάμοι. Άλλοτε με μια πολιτική τελετή στο δημαρχείο και συχνά μια θρησκευτική τελετή. Γιατί, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις και τις παραδόσεις, ο γάμος είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ακολουθήσαμε το νυφικό έπος τεσσάρων ζευγαριών, που επέλεξαν να γιορτάσουν την ένωσή τους. Από πολύ διαφορετικούς κόσμους, έθιμα και τελετουργίες.