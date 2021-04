Glastonbury 2019 | Επ5

(Διαθέσιμο έως 29/05/2021)

Ένα από τα κορυφαία μουσικά φεστιβάλ του πλανήτη στην τελευταία χρονιά της pro-covid εποχής.

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος ανεβαίνουν στη σκηνή και παίζουν live οι: The Chemical Brothers, GEORGE EZRA, The Lumineers, Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra, Carrie Underwood, Georgia, Sigrid, Jungle, Janelle Monae, The Streets, Christine And The Queens.

Σκηνοθεσία: Μαρκ Χάνεϊ

Παραγωγή: Ηνωμένο Βασίλειο, 2019

Διάρκεια: 60’