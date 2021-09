Che Guevara: The making of an icon (Ο Τσε και το μάρκετινγκ)

(θα είναι διαθέσιμο έως 16/9/2021)

Πώς καταφέρνει ένας πολιτικός που σκοτώθηκε πριν 50 χρόνια να παίζει ακόμα ρόλο ως δημόσια εικόνα; Μια εικόνα γεμάτη ζωή που τη βρίσκεις στα πιο αναπάντεχα σημεία. Από σημαίες στην Αραβική Άνοιξη μέχρι αναπτήρες και μπλουζάκια. Τι δίνει σε αυτή την εικόνα τόσο οικουμενικό χαρακτήρα; Μας φαίνεται πλέον φυσικό που τη βλέπουμε σε ζωγραφιές, γκράφιτι, τατουάζ και στάμπες. Πώς γίνεται ταυτοχρόνως να διαφημίζει ακριβά αυτοκίνητα και να εκφράζει αγανακτισμένους επαναστάτες; Ποια είναι τα συστατικά που την κάνουν τόσο μεταδοτική; Το ντοκιμαντέρ ταξιδεύει στον κόσμο της προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει το μυστικό της εικόνας.