The grapes of wrath, the ghost of modern America (Τα σταφύλια της οργής: 80 χρόνια μετά)

(θα είναι διαθέσιμο έως 26/8/2021)

Σύμβολο αγανάκτησης και εξέγερσης, Τα Σταφύλια της Οργής, που γράφτηκαν από τον Τζον Στάινμπεκ και εκδόθηκαν το 1939, προκάλεσαν σκάνδαλο. 80 χρόνια αργότερα, τα θέματα του βιβλίου είναι ακόμα πιο επίκαιρα: εργασία, δικαιοσύνη, καπιταλισμός, καταστροφή, χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, μετανάστες… Με αποσπάσματα ταινιών και σύγχρονο υλικό, ανέκδοτα ακουστικά αρχεία και επιστολές του Στάινμπεκ, συνεντεύξεις ιστορικών, ειδικών στον Στάινμπεκ και συγγραφέων, η ταινία θα μας καθοδηγήσει σε μια ανάλυση ενός καλτ πλέον βιβλίου, που έγινε προφητικό.

Ωριαίο ντοκιμαντέρ παραγωγής Γαλλία 2019.