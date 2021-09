The Necessary Death of Charlie Countryman ( Ο αναγκαίος θάνατος του Τσάρλι Κάντριμαν )

Διαθέσιμη έως 01/11/2021



Μια νεκρή μητέρα, μια σουρεαλιστική πτήση και ένας έρωτας στα σύννεφα. Ο Τσάρλι Κάντριμαν είναι ο ήρωας μιας κωμικής περιπέτειας χωρίς όρια.

Μετά τον θάνατο της μητέρας του από καρκίνο, ο Τσάρλι ταξιδεύει στο Βουκουρέστι. Αυτό γίνεται μετά από συμβουλή εκείνης, που εμφανίζεται σε όραμα και του λέει πως εκεί μπορεί να απελευθερώσει το μυαλό και την καρδιά του. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, άλλος ένας θάνατος σημαδεύει τον Τσάρλι. Αυτή τη φορά ένας επιβάτης, με τον οποίο πρόλαβε να γνωριστεί. Τώρα, επιφορτίζεται μια νέα αποστολή: να παραδώσει στην κόρη του νεκρού, την Γκάμπι, τη βαλίτσα του πατέρα της. Όμως, ένας ψυχωτικός έμπορος ναρκωτικών έχει πάρει αιχμάλωτη την κοπέλα και δεν έχει σκοπό να τη δώσει σε έναν αδαή Αμερικανό.

ΗΠΑ, Ρουμανία 2013

Σκηνοθεσία: Fredrik Bond

Πρωταγωνιστούν: Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen, Til Schweiger

Διάρκεια:103′