The grand seduction (Ο αξέχαστος μήνας)

Διαθέσιμη έως 26/4/2021

«Καλώς ήρθατε στο “Tickle Head”. Πληθυσμός: 120 φρικτοί ψεύτες που ψάχνουν έναν πεπειραμένο γιατρό».

Eνα παραθαλάσσιο χωριό καταρρέει οικονομικά. Μόνη ελπίδα η δημιουργία ενός εργοστασίου πετρελαϊκής επεξεργασίας, για την άδεια λειτουργίας του οποίου, όμως, χρειάζεται ένας γιατρός.

Σκηνοθεσία: Don McKellar (Last Night)

Πρωταγωνιστούν: Brendan Gleeson (Εκτός Νόμου και Χρόνου, In Bruges),

Taylor Kitsch (Lone Survivor, Battleship), Gordon Pinsent (Away From Her),