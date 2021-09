Nothing but the Truth (Και μόνο την Αλήθεια)

Σασπένς για γερά νεύρα σε ένα πολιτικό θρίλερ που ηρωοποιεί τη δημοσιογράφο Τζόυντιθ Μίλερ των New York Times. Εξαιρετικές ερμηνείες από την Κέιτ Μπέκινσεϊλ και τον Άλαν Άλντα.

Πολιτικό θρίλερ, παραγωγής ΗΠΑ 2008.

Η Ρέιτσελ Άρμστρονγκ (Κέιτ Μπέκινσεϊλ) είναι μια νεαρή ρεπόρτερ που εργάζεται σε μεγάλη ημερήσια εφημερίδα της Ουάσιγκτον. Με ένα εκρηκτικό άρθρο, η Ρέιτσελ αποκαλύπτει την ταυτότητα μιας μυστικής πράκτορα της CIA που ακούει στο όνομα Έρικα Βαν Ντόρεν (Βέρα Φαρμίγκα).

Αμέσως μετά τη δημοσίευση του άρθρου, η κυβέρνηση απαιτεί να μάθει την ταυτότητα της πηγής της Ρέιτσελ, όμως η τολμηρή δημοσιογράφος, με την υποστήριξη του άντρα της, της αρχισυντάκτριάς της και του δικηγόρου της εφημερίδας, αντιστέκεται στις πιέσεις του χαρισματικού και φιλόδοξου ειδικού εισαγγελέα Πέιτον Ντιμπουά (Ματ Ντίλον).

Η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια και η επίμονη άρνηση της Ρέιτσελ να αποκαλύψει την πηγή της, την οδηγεί στη φυλακή.

Ενώ παρακολουθούμε από κοντά τις δύσκολες στιγμές που περνάει η δημοσιογράφος στη φυλακή, παράλληλα με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του δικηγόρου της, Άλμπερτ Μπέρνσαϊντ (Άλαν Άλντα), το ερώτημα παραμένει: ποια είναι η πηγή της και γιατί η Ρέιτσελ θυσιάζει τόσο πολλά για να την προστατεύσει;

Τολμηρό πολιτικό θρίλερ του Ροντ Λιούρι, που βασίζεται στην πραγματική ιστορία της δημοσιογράφου των «New York Times», Τζούντιθ Μίλερ, η οποία επέλεξε να φυλακιστεί παρά να αποκαλύψει την πηγή της σχετικά με άρθρο της για τις βρόμικες δουλειές της CIA. Ο Λιούρι αλλάζει το πολιτικό υπόβαθρο της πραγματικής ιστορίας (οι αποκαλύψεις της Μίλερ αναφέρονταν στον πόλεμο του Ιράκ) με μια συνωμοσία για δολοφονία του Αμερικανού προέδρου δήθεν από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, για να δοθεί στον πρόεδρο η δικαιολογία να επιτεθεί σ’ αυτήν.

Ο Λιούρι κατορθώνει να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ νομικού προβληματισμού και προσωπικού δράματος και αποσπά μεστές και καλοζυγισμένες ερμηνείες από το σύνολο του καστ.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Ροντ Λιούρι.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Άλικ Σαχάροφ.

Μοντάζ: Σάρα Μπόιντ.

Μουσική: Λάρι Γκρουπέ.

Παίζουν: Κέιτ Μπέκινσεϊλ, Ματ Ντίλον, Άλαν Άλντα, Άντζελα Μπάσετ, Βέρα Φαρμίγκα, Ντέιβιντ Σουίμερ, Κόρτνεϊ Βανς, Νόα Γουάιλ, Πρέστον Μπέιλι, Τζούλι Αν Έμερι, Μάικλ Ο’ Νιλ, Φλόιντ Έιμπραμς, Ρόμπερτ Χάρβεϊ, Κρίστεν Σο, Τζέιμι Σέρινταν, Αντζέλικα Πέιτζ.

