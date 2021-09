Me against the world (Κόντρα σε όλους)

Διαθέσιμη έως 2/10/2021

Η ταινία αυτή είναι μια αφύπνιση για την βιομηχανία φαρμάκων, που μπορεί να σώσει ζωές, αλλά και να τις πάρει.

Η άνεργη Οντρέ δεν είναι αγωνίστρια. Μένει μόνη με τον 16χρονο γιο της, Ενζό, ένα έξυπνο αγόρι που πηγαίνει σε αθλητικό σχολείο. Μια μέρα, βρίσκεται ξαφνικά να παλεύει για τη ζωή του, μετά τη λήψη ενός συγκεκριμένου φαρμάκου.

Ενώ οι γιατροί αρνούνται να επιβεβαιώσουν τη σχέση ανάμεσα στο φάρμακο και την κατάστασή του, η Οντρέ παλεύει να μάθει την αλήθεια σε έναν κόσμο για τον οποίο δεν γνωρίζει τίποτα, σε μια μάχη όπου μπορεί να χάσει τελικά πολύ περισσότερα…

Σκηνοθεσία: Thierry Binisti

Πρωταγωνιστούν: Cécile Bois, Loup-Denis Elion, Isabelle Renauld