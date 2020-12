Human Stain (Το ανθρώπινο στίγμα)

O Άντονι Χόπκινς και η Νικόλ Κίντμαν, παίζουν στην ουσία σε μια νουβέλα του Φίλιπ Ροθ για την αμφισβήτηση στο Αμερικάνικο κατεστημένο και τα στεγανά του. Σχεδόν πολιτικά (μη) ορθό.

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 και ενώ έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κλίντον-Λεβίνσκι, o καθηγητής φιλολογίας Κόουλμαν Σιλκ (‘Αντονι Χόπκινς), παραιτείται από τη θέση του όταν κατηγορείται άδικα για ρατσιστικά σχόλια απέναντι σε δυό αφροαμερικανούς μαθητές του.

Η γυναίκα του πεθαίνει αμέσως μετά από τον «καημό» της αφήνοντάς τον μόνο, χωρίς δουλειά και έχοντας χάσει την κοινωνική του θέση. Εκείνος δημιουργεί ερωτικό δεσμό με την 40χρονη καθαρίστρια Φόνια Φάρλει (Νικόλ Κίντμαν) κατώτερης κοινωνικής θέσης και μόρφωσης. Όμως η σχέση του απειλείται από τον ψυχωτικό πρώην σύζυγο της. Επιπλέον, ο Κόουλμαν κουβαλά ένα φοβερό μυστικό σε σχέση με την καταγωγή του.

Το ανθρώπινο στίγμα (The Human Stain) του Ρόμπερτ Μπέντον (σκηνοθέτης με αξιόλογα έργα στο ενεργητικό του όπως το Bonnie and Clyde, Kramer vs. Kramer, Nobody’s fool) είναι μια προσπάθεια να συμπυκνωθούν σε δύο ώρες όλες εκείνες οι σκηνές που συνθέτουν την ομώνυμη νουβέλα του Φίλιπ Ροθ. Την αξιόλογη αυτή προσπάθεια της προσαρμογής του έργου για το κινηματογραφικό πανί ανέλαβε ο Νίκολας Μέιερ (δημιουργός του Star Trek: The wrath of Kham, 1982, Star Trek IV: The voyage home,1986, Τhe day after, 1983) υπογραμμίζοντας δύο βασικές έννοιες: τη φυλετική και την ταξική διάκριση.

Δράμα μυστηρίου/Τρόμου, παραγωγής ΗΠΑ-Γερμανίας-Γαλλίας, 2003.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Μπέντον

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Νικόλ Κίντμαν, Γκάρι Σινίζ, Εντ Χάρις