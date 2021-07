From the land of the moon | Mal de pierres (Όλα όσα αγαπήσαμε)

Η Γκαμπριέλ κατάγεται από ένα μικρό χωριό στη Νότια Γαλλία, σε μία εποχή που το όνειρό της για αληθινή αγάπη λογαριάζεται από σκανδαλώδες έως και παρανοϊκό.

Ενάντια στη θέλησή της, οι γονείς της την παντρεύουν με τον Χοσέ, έναν έντιμο και στοργικό, Ισπανό αγρότη.

Όταν τη στέλνουν στις Άλπεις για να θεραπευτεί από τις πέτρες που εμφάνισε στα νεφρά, γνωρίζει τον γοητευτικό Αντρέ, έναν τραυματία βετεράνο του πολέμου της Ινδοκίνας, που αναζωπυρώνει το πάθος που έκρυβε μέσα της.

Με αυτόν τον καινούριο έρωτα η Γκαμπριέλ λαχταράει να το σκάσει από τον γάμο της που την κρατάει φυλακισμένη.

Αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει το όνειρό της.

Δραματική ταινία, παραγωγής Γαλλίας 2016.

Σκηνοθεσία: Νικόλ Γκαρσιά

Πρωταγωνιστούν: Μάριον Κοτιγιάρ, Λουί Γκαρέλ, Άλεξ Μπρέντεμιλ

Η ταινία είναι βασισμένη στη νουβέλα «Mal di pietre», της Μιλένα Άνγκους.