Britney Ever After (Μπρίτνεϊ για πάντα)

Διαθέσιμη έως 29/09/2021

«Αφήστε την Μπρίτνευ ήσυχη», δεν φαντάζεστε τι έχει περάσει.

Η καριέρα της Μπρίτνεϊ απογειώνεται μετά το σινγκλ της «Hit Me Baby One More Time» το 1998. Τότε είναι που ξεκινά και η σχέση της με τον σταρ των NSYNC, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Μετά το άδοξο τέλος της σχέσης τους, η εικόνα της Μπρίτνεϊ παίρνει τον κατήφορο. Ένας γάμος διάρκειας μόλις 72 ωρών και η θυελλώδης σχέση της με τον δεύτερο σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, θα την οδηγήσουν στα όρια της κατάρρευσης. Αυτή η βιογραφική ταινία καταγράφει το ταξίδι της Μπρίτνεϊ από τα ύψη της φήμης ως την εκδήλωση μιας ψυχικής διαταραχής, που διαλύει την εικόνα της.

Βιογραφικό δράμα

ΗΠΑ,2017

Σκηνοθεσία: Λέσλι Λίμπμαν

Μουσική: Ντάνι Λουξ

Πρωταγωνιστούν: Νατάσα Μπάσετ, Νέιθαν Κιζ, Νικόλ ‘Ολιβερ, Κλέιτον Τσίτι Μάθιου Χάρισον, Πίτερ Μπένσον