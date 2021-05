3:10 To Yuma (Το τελευταίο τρένο για τη Γιούμα )

Διαθέσιμη έως 18/07/2021



Η Διαδρομή Για Τη Καταδίκη.

Mετά το πολυσυζητημένο Walk The Line, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ δίνει νέα πνοή στο κλασικό Αμερικάνικο γουέστερν με την ταινία 3:10 To Yuma. Ριμέικ του γνωστού γουέστερν του 1957, που είχε βασιστεί σε ένα διήγημα του Έλμορ Λέοναρντ, το 3:10 To Yuma συναντά δύο από τους καλύτερους σύγχρονους ηθοποιούς, τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράσελ Κρόου και τον Κρίστιαν Μπέιλ, σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους ρόλους: αυτόν του φημισμένου παράνομου και αυτόν του τίμιου κτηνοτρόφου που προσφέρεται εθελοντικά να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Μια καθαρή παραβολή πάνω στο καλό και το κακό, που μας μεταφέρει στη ζωή του μυθικού Φαρ Ουέστ, μέσα από τις εικόνες των προχειροφτιαγμένων πόλεών του και τις διαπλεκόμενες ιστορίες προσωπικών συμφερόντων που συνόδεψαν την κατασκευή του διηπειρωτικού σιδηροδρόμου. Συνδυάζοντας την έντονη δράση με τους αιχμηρούς χαρακτήρες, το κλασικό γουέστερν παίρνει νέα μορφή στα χέρια του Τζέιμς Μάνγκολντ.

Βασισμένο Στο Διήγημα Του ΕΛΜΟΡ ΛΕΟΝΑΡΝΤ

Γουέστερν παραγωγής: ΗΠΑ

Σκηνοθεσία: Τζέημς Μάνγκολντ

Πρωταγωνιστούν: Ράσελ Κρόου , Κρίστιαν Μπέιλ , Μπεν Φόστερ , Πήτερ Φόντα , Γκρέτσεν Μολ , Ντάλας Ρόμπερτς

Παραγωγή: Κάθι Κόνραντ

Μουσική: Μάρκο Μπελτράμι

Σενάριο: Χάλστεντ Γουέλς Και Μάικλ Μπραντ & Ντέρεκ Χάας