The Best of me ( Η πρώτη αγάπη )

Διαθέσιμη έως 06/06/2021

Υποδειγματικό τσικ-φλικ με τον Τζέιμς Μάρσντεν

Βασισμένη στο συγκινητικό μπεστ-σέλερ του συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς, η ταινία δείχνει τον Ντόσον και την Αμάντα, δύο πολύ ερωτευμένους νέους στο σχολείο που χώρισαν με δραματικό τρόπο. Θα περάσουν είκοσι χρόνια για να ξαναβρεθούν με αφορμή τον θάνατο ενός αγαπημένου τους φίλου και για να συνειδητοποιήσουν ότι η αγάπη τους δεν έχει σβήσει. Όμως αυτή τη φορά τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν είναι μεγαλύτερα και πιο σοβαρά. Η «Πρώτη Αγάπη» έχει τη διαχρονική στόφα ενός κλασικού ρομαντικού παραμυθιού, όπου το πεπρωμένο, η πίστη και η αυτοθυσία οδηγούν σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Παραγωγή: ΗΠΑ, 2014

Σκηνοθεσία: Μάικλ Χόφμαν

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Μόναγκαν, Τζέιμς Μάρσντεν, Λιουκ Μπρέισι, Λιάνα Λιμπεράτο, Καρολίν Γκούντμπολ, Τζον Τένι