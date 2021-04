Hide All

Γάτος Σπιρουνάτος | Επ18

THE ADVENTURES OF PUSS IN BOOTS

Έτος παραγωγής: (2015)

Παιδική σειρά κινούμενων σχεδίων, παραγωγής ΗΠΑ 2015.

Ο «Γάτος Σπιρουνάτος» έρχεται γεμάτος τολμηρές περιπέτειες, μεγάλες μπότες και τρελό γέλιο!

Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μπει εμπόδιο στο δρόμο που έχει χαράξει αυτός ο θαρραλέος γάτος, εκτός ίσως από μια τριχόμπαλα.

Φοράμε τις μπότες μας και γνωρίζουμε νέους ενδιαφέροντες χαρακτήρες, εξωτικές τοποθεσίες, θρύλους αλλά και απίστευτα αστείες ιστορίες.

(Διαθέσιμο έως 03/05/20201