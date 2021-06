The Man with the Iron Heart (O Στόχος)

Διαθέσιμη έως 10/06/2021

Η ιστορία μίας από τις πιο επικίνδυνες φυσιογνωμίες του Ναζιστικού καθεστώτος και των γενναίων ανθρώπων που επιδίωξαν να τον σκοτώσουν.

Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ εμφανίστηκε σαν μετεωρίτης για να γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς και τρομακτικούς άνδρες στην ιεραρχία του Τρίτου Ράιχ.

Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ιδεολογία των Ναζί μέσω της γυναίκας του Λίνα, μιας Γερμανίδας αριστοκράτισσας που τον ακολούθησε σε όλη του την ανοδική πορεία στην εξουσία ως ένας από του αρχιτέκτονες της «Τελικής Λύσης».

1942. Κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία.

Δύο Τσεχοσλοβάκοι μέλη της Αντίστασης και σταλμένοι από το Λονδίνο φτάνουν στην Πράγα, με αποστολή να δολοφονήσουν τον πιο επικίνδυνο άντρα του Γ’ Ράιχ: τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, «το ξανθό κτήνος», τον «δήμιο της Πράγας», τον αρχηγό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, το δεξί χέρι του Χάινριχ Χίμλερ.

Πρόκειται για την Επιχείρηση «Ανθρωποειδές», μία από τις πιο τολμηρές και ηρωικές απόπειρες του Β’ Παγκόσμιου πολέμου.

Παραγωγή ΗΠΑ

Βιογραφικό πολεμικό δράμα

Σκηνοθεσία: Σεντρίκ Χιμένεζ

Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Κλάρκ, Τζακ Ο’ Κόνελ, Ρόζαμουντ Πάικ, Μία Γουασικόφσκα

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Λοράν Μπινέ: «HHhH – Himmlers Hirn heisst Heydrich»