The Bible Genesis the Creation and the Flood (Η Βίβλος: Γένεση)

Διαθέσιμη έως 06/05/2021

Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον Νώε. Η ιστορία της Δημιουργίας, της Πτώσης του Ανθρώπου και του Μεγάλου Κατακλυσμού, με την εξαιρετική μουσική του Ένιο Μορικόνε.

Η φύση ζωντανεύει με το πρώτο φως της αυγής. Ο Αδάμ ανακαλύπτει τον έρωτα με την Εύα – και δοκιμάζει τον απαγορευμένο καρπό. Το δράμα του Κάιν και του Άβελ θα στοιχειώσει τη Δημιουργία για πάντα. Θυμωμένος από τη διαφθορά των απογόνων του Κάιν, ο Θεός ορκίζεται να κάνει μια καινούργια αρχή με τον Νώε και την οικογένειά του. Κατασκευάζεται η Κιβωτός και μπαίνουν τα ζώα, και η βροχή πλημμυρίζει τη Γη. Όταν υποχωρούν τα νερά, το περιστέρι που έστειλε ο Νώε επιστρέφει με κλάδο ελαίας – σημάδι καινούργιας ζωής και νέας συμφωνίας με τον Θεό.

Παραγωγή: Ιταλίας-Γερμανίας 1994

Σκηνοθεσία: Ερμάνο Όλμι

Μουσική: Ένιο Μορικόνε

Παίζουν: Ομέρο Αντονούτι, Άναμπι Αμπντελιαλίλ, Σαμπίρ Αζίζ, Χαντού Ζουμπίντα, Μπ. Χαντάν Μοχάμεντ