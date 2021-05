Κυριακές (ντοκgr)

Ελλάδα, Γαλλία 2020 | Ντοκιµαντέρ | Έγχρωµο | 81’

LOGLINE

ΣΥΝΟΨΗ:

Μετά από τριάντα χρόνια στην υπηρεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας ως

ιερέας στην Αµερική, ο Τοµ Αβράµης, ένας άνθρωπος γνωστός στην κοινωνία για τη χαρισµατική του προσωπικότητα και τις τροµερές ικανότητές του ως οµιλητής, αποφασίζει άξαφνα να αποποιηθεί την ιδιότητά του. Η ιστορία του αρχίζει να ξεδιπλώνεται, όταν ανακαλύπτουν ένα βίντεο-ηµερολόγιο από το παρελθόν του, στο οποίο ο Τοµ εξοµολογείται στον ίδιο του τον εαυτό τις βαθύτερες σκέψεις, τα βάρη και τις αµφιβολίες που τον κατέτρεχαν όσο ήταν πνευµατικός καθοδηγητής.

Μόνο όταν η κόρη του Τοµ, Αλήθεια, γυρίσει την κάµερα σε εκείνον, τα µυστικά του παρελθόντος και του παρόντος θα αποκαλυφτούν.

Διαπερνώντας τη ζωή του Τοµ, οι «Κυριακές» ανοίγουν µια πόρτα στις σκέψεις και την οπτική ενός ιερέα- ενός ρόλου που είναι από τη φύση του δηµόσιος, αλλά του οποίου ο προσωπικός κόσµος σπάνια προσεγγίζεται. Αυτή είναι η υπαρξιακή περιπέτεια ενός φαινοµενικά χαρούµενου και ολοκληρωµένου ανθρώπου, όπως αυτή αποτυπώνεται µέσα από τα µάτια της κόρης του: µια βαθιά προσωπική, αλλά παγκόσµια ιστορία για την αλήθεια, την οικογένεια, την ταυτότητα και την ελπίδα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Η Αλήθεια Αβράµης είναι µια πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα, η οποία δηµιουργεί στον χώρο ανάµεσα στο βιωµατικό και διαδραστικό περιεχόµενο και την παραδοσιακή κινηµατογράφηση. Το 2019, εργάστηκε στην οµάδα παραγωγής της βραβευµένης VR ταινίας «Gloomy Eyes», την οποία αφηγείται ο Κόλιν Φάρελ. Η µικρού µήκους ταινία της «The Foreigner», κέρδισε το βραβείο Emmy µαθητικής ταινίας το 2012 και έκανε την πρεµιέρα του στο Palm Springs Short Fest. Έχοντας στο επίκεντρο των ντοκιµαντέρ της ανθρωποκεντρικές αφηγήσεις και ιστορίες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η Αλήθεια έχει πάθος για κάθε περιεχόµενο που συνδέει κουλτούρες µέσα από τη νέα τεχνολογία.

Το «Sundays» είναι η πρώτη της ταινία τεκµηρίωσης µεγάλου µήκους.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:

Revealing the Rorschach (µµ, 2009)

Flight (µµ, 2009)

Away From the Ranch (µµ, 2010)

The Foreigner (µµ, 2012) Premiere Palm Springs ShortFest, Winner, Raindance Film

Festival, Best International Short. Cannes Coup de-Couer, 2012.

Sundays (ντοκιµαντέρ, 2020)

Σκηνοθεσία | Αλήθεια Αβράµης

Σενάριο | Αλήθεια Αβράµης

Παραγωγή | Heretic

Συµπαραγωγή | Mezzanine Films

Με την υποστήριξη των | Creative Europe Media, Ελληνικό Κέντρο

Κινηµατογράφου

Παραγωγοί | Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

Συµπαραγωγοί | Mathieu Bompoint

Εκτέλεση παραγωγής | Mando Stathi, Αλήθεια Αβράµης

Χώρες παραγωγής | Ελλάδα, Γαλλία

Διεύθυνση φωτογραφίας | Αλήθεια Αβράµης

Μοντάζ | Esther Shubinski

Line producer | Mando Stathi