Kafe Finovo

Διαθέσιμο έως 10/05/2021

Το νεκροταφείο Alter St. Matthäus στο Βερολίνο -διάσημο ως η τελευταία κατοικία των γνωστών παραμυθάδων Αδελφών Γκριμ- φιλοξενεί συστηματικά δραστηριότητες που κάθε άλλο παρά σχετίζονται με τον θάνατο και τον θρήνο: λογοτεχνικά πρωινά, συναυλίες, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, βοτανικές ξεναγήσεις, σχολικές εκδρομές και τα λαχταριστά γλυκά του Café-Finovo, του πρώτου καφέ στη Γερμανία που λειτουργεί σε χώρο νεκροταφείου.

Αν τα νεκροταφεία υπάρχουν για τους ζωντανούς και όχι τόσο για τους νεκρούς, και αν ο φόβος του θανάτου δεν είναι παρά η έλλειψη εξοικείωσης προς αυτόν, ποια καλύτερη παρηγοριά (παραμυθία) από μια απρόβλεπτη, γεμάτη πλούσιες εικόνες και γεύσεις βόλτα στο νεκροταφείο;

Σαν ένα παραμύθι από τους Αδελφούς Γκριμ…

Παραγωγή, Σενάριο, Σκηνοθεσία, Δ/νση Φωτογραφίας, Ηχοληψία, Μοντάζ: Λευτέρης Φυλακτός

Πρωτότυπη Μουσική, Sound Design: Στέλιος Βακαλούδης