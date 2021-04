Eden – In the heart of the red desert (Στην καρδιά της ερήμου)

(θα είναι διαθέσιμο έως 28/4/2021)

Παρότι λέγεται ότι η Ναμίμπ είναι η αρχαιότερη έρημος στον κόσμο, η UNESCO την όρισε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς μόλις την περσινή χρονιά. Αυτός ο απίστευτος τόπος φιλοξενεί τους ψηλότερους αμμόλοφους στον κόσμο όπως και 3.500 είδη φυτών απίστευτης ποικιλίας που έχουν προσαρμοστεί στο ερημικό κλίμα. Οι ελέφαντες, οι αντιλόπες, τα λιοντάρια, οι καμηλοπαρδάλεις και οι ρινόκεροι περιδιαβαίνουν ελεύθεροι στη Ναμίμπ χωρίς σιδηροπλέγματα και περιφράξεις σαν να βρισκόμαστε στην απαρχή του χρόνου. Η Έρημος Ναμίμπ είναι ένα καταφύγιο για ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Χάρη στο πρόγραμμα προστασίας, μοναδικό στο είδος του στην Αφρική, έχει γίνει μια σύγχρονη Κιβωτός του Νώε. H διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών έχει ανατεθεί στους κατοίκους και συγκεκριμένα στους Χίμπα, την κυρίαρχη φυλή στην έρημο. Στο υπέδαφος υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί, διαμάντια, ουράνιο και σίδηρος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ναμίμπ προσέλκυσε αχόρταγους αδαμαντωρύχους από παντού στον κόσμο. Σήμερα τα νέα προγράμματα εξόρυξης απειλούν το οικοσύστημα της περιοχής. Η Ολίβια διασχίζει την έρημο από τον νότο ώς τον βορρά και μοιράζεται τη δύσκολη καθημερινότητα των λαών της ερήμου. Εξερευνώντας αυτόν τον πλούσιο, αλλά εύθραυστο κήπο της Εδέμ, επιχειρεί να κατανοήσει γιατί η επιβίωση της ερήμου είναι σημαντική για τους ανθρώπους και τα ζώα που ζουν εκεί. Στο ταξίδι της ελπίζει να συναντήσει έναν από τους πιο δυσθεώρητους κατοίκους της Ναμίμπι: το λιοντάρι της ερήμου.